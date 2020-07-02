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ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

ЦИК проверил 99,84% протоколов по голосованию

 Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ

Беглов поблагодарил петербуржцев за их выбор на голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК
В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

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5:21   2 Июля 2020
Общество

Посол РФ в США Антонов оценил голосование по поправкам к Конституции

Посол РФ в США Антонов оценил голосование по поправкам к Конституции

Внесение поправок в Конституцию остановит попытки внешних сил "оторвать кусочек" России. Такое мнение выразил российский посол в США Анатолий Антонов.

Особое внимание посол обратил на поправки, которые касаются внешней политики и безопасности России. Он уверен, что предложенные в Основной закон РФ изменения сделают российское государство недоступным для внешних недоброжелателей.

По словам Антонова, участниками голосования по поправкам на территории посольства РФ в США стали около 675 человек. Избирательный процесс прошел спокойно, нарушений выявлено не было, передает ТАСС.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло с 25 июня по 1 июля. Проживающие за границей россияне могли выразить свою гражданскую позицию на территории 254 участков, открытых в 144 странах мира.

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Автор: Ирина Большунова
#конституция #антонов #Голосование2020

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