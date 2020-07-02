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Основной день голосования по поправкам к Конституции завершился на территории стран Европы

Основной день голосования по поправкам к Конституции завершился на территории стран Европы

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Основной день голосования по поправкам к Конституции завершился на территории стран Европы

 Оппозиция пыталась очернить голосование поддельными экзитполами и странными акциями

Оппозиция пыталась очернить голосование поддельными экзитполами и странными акциями
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 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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5:07   2 Июля 2020
Общество

Основной день голосования по поправкам к Конституции завершился на территории стран Европы

Основной день голосования по поправкам к Конституции завершился на территории стран Европы

Голосование по изменения в Основной закон РФ завершилось на территории европейских стран. День голосования был организован российскими заграничными учреждениями.

Российские дипломаты в странах Европы сообщили, что процесс волеизъявления прошел активно и с соблюдением всех предписанных Роспотребнадзором и местными властями мер безопасности, передает ТАСС.

В голосовании смогли принять участие россияне, находящиеся в Сербии, Хорватии, Румынии, Болгарии, Греции, Польше, Франции, Италии, Германии, Бельгии и других.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что вопрос изменений Основного закона является предметом "всеобщего повышенного интереса" как среди граждан РФ, так и соотечественников за границей.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продолжалось в течение недели. 1 июля голосование официально завершилось. По данным ЦИК, общая явка участников достигла 65%.

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Автор: Юлия Яковлева
#поправки #конституция #Голосование2020

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