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 Оппозиция пыталась очернить голосование поддельными экзитполами и странными акциями

Оппозиция пыталась очернить голосование поддельными экзитполами и странными акциями
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

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 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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3:49   2 Июля 2020
Общество

МГИК рассказала об итогах проверки сообщения "Открытых медиа" о нарушениях на УИК №401

МГИК рассказала об итогах проверки сообщения "Открытых медиа" о нарушениях на УИК №401

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) проверила достоверность сообщения, распространенного изданием "Открытые медиа", о нарушениях на московском избирательном участке №401.

Ранее СМИ распространило вброс, что сотрудник избиркома сфотографировал одну из участниц голосования по ее собственной просьбе. Избирательница объяснила, что снимок нужен для подтверждения факта участия ее в голосовании. Такое требование озвучило начальство, уточнила женщина.

"Я фотографировала уже, ну что вы мне говорите. На заводе требуют, чтобы я проголосовала, у нас такие ненормальные. Я же не показываю, как я проголосовала", — сказала участница плебисцита.

На официальном аккаунте МГИК в Telegram сообщается, что в соответствии с принятым порядком проведения всероссийского голосования членам избирательной комиссии не запрещается фотографировать людей на пунктах для голосования по их просьбам. Также в случае поступления в МГИК информации о принуждении россиянки к участию в мероприятии специалистами ведомства будет инициирована проверка, передает "ПолитЭксперт".

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Автор: Василий Пименов
#конституция рф #открытые медиа #Голосование2020

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