МГИК рассказала об итогах проверки сообщения "Открытых медиа" о нарушениях на УИК №401

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) проверила достоверность сообщения, распространенного изданием "Открытые медиа", о нарушениях на московском избирательном участке №401.

Ранее СМИ распространило вброс, что сотрудник избиркома сфотографировал одну из участниц голосования по ее собственной просьбе. Избирательница объяснила, что снимок нужен для подтверждения факта участия ее в голосовании. Такое требование озвучило начальство, уточнила женщина.

"Я фотографировала уже, ну что вы мне говорите. На заводе требуют, чтобы я проголосовала, у нас такие ненормальные. Я же не показываю, как я проголосовала", — сказала участница плебисцита.

На официальном аккаунте МГИК в Telegram сообщается, что в соответствии с принятым порядком проведения всероссийского голосования членам избирательной комиссии не запрещается фотографировать людей на пунктах для голосования по их просьбам. Также в случае поступления в МГИК информации о принуждении россиянки к участию в мероприятии специалистами ведомства будет инициирована проверка, передает "ПолитЭксперт".