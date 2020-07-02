В США за сутки зарегистрировано 50 тысяч случаев заражения коронавирусом

Согласно официальным данным, за последние сутки в США установили 50,277 случаев заражения COVID-19. За это же время в стране от коронавируса умерли 663 человека.

29 июня министр здравоохранения США Алекс Азар заявлял, что у властей осталось мало времени, чтобы остановить распространение болезни.

«Окно возможностей, чтобы остановить вирус в США, закрывается», — сообщил Азар, передает Financial Times.

Чиновник призвал к индивидуальным мерам борьбы с вирусом и напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

Общее количество зараженных в США на сегодняшний день 2 миллиона 778,130 тысяч. Смертельных случаев 130,785 тысяч. Выздоровел 1 миллион 159,734 тысяч человек. Пока самая тяжелая ситуация с коронавирусом по-прежнему сохраняется в Штатах. На втором месте Бразилия, где зарегистрировано 1,4 миллиона зараженных.

Как сообщала британская газета The Guardian, США выкупили практически весь мировой запас противовирусного препарата Ремдесивир после того, как стало известно о его эффективности в лечении коронавирусной инфекции. Из-за масштабной закупки этого лекарства почти не осталось в Европе.

По данным российского оперштаба, количество зараженных в России снизилось до 6556 тысяч зараженных в сутки. Общее же число заболевших COVID-19 достигло 654,405 тысяч.