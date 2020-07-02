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 Nation News: чем запомнилась неделя общероссийского голосования по поправкам

Nation News: чем запомнилась неделя общероссийского голосования по поправкам
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3:34   2 Июля 2020
Общество

Nation News: чем запомнилась неделя общероссийского голосования по поправкам

Nation News: чем запомнилась неделя общероссийского голосования по поправкам

Журналисты издания Nation News напомнили о перфомансах "либералов" и их сторонников, которыми отметилась неделя общероссийского голосования по поправкам к Конституции, проходившая в стране с 25 июня по 1 июля.

Прошедшей в стране всероссийское голосование по поправкам к Конституции стало беспрецедентным событием в истории РФ по нескольким причинам. Избиратели выражали отношение ко внесению изменений в основной закон с 25 июня по 1 июля — в течение недели. Многодневный плебисцит в стране проводился впервые, как и возможность проголосовать в электронном формате, сообщает издание Nation News.

Общероссийская явка, по предварительным подсчетам, также стала рекордной, достигнув 65%, сообщили специалисты Центризбиркома. Наблюдателями на голосовании по поправкам в основной закон зарегистрировалось рекордное число граждан — более 528 тысяч человек. Не обошлось и без большого числа фейков, перфомансов и провокаций, отмечают журналисты, — их авторами традиционно стали сторонники одиозного блогера Алексея Навального и "пикетчики", без которых не обходятся ни одни российские выборы.

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Автор: Ирина Большунова
#поправки #конституция #Голосование2020

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