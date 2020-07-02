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Более 99% протоколов обработаны в ЦИК

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Более 99% протоколов обработаны в ЦИК

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 Nation News: чем запомнилась неделя общероссийского голосования по поправкам

Nation News: чем запомнилась неделя общероссийского голосования по поправкам
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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2:17   2 Июля 2020
Общество

ЦИК обработал более 96% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ

ЦИК обработал более 96% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ

Результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ обнародовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки более 96% протоколов.

По данным 96,09% протоколов, которые обработала Центральная избирательная комиссия, поправки в Основной закон страны поддерживают 78,05% проголосовавших.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось 1 июля на территории государства. Москвичи показали рекордную явку. Политолог Алексей Мартынов объяснил данный феномен.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #конституция #Голосование2020

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