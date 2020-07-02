ЦИК обработал более 96% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ

Результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ обнародовала Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки более 96% протоколов.

По данным 96,09% протоколов, которые обработала Центральная избирательная комиссия, поправки в Основной закон страны поддерживают 78,05% проголосовавших.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ завершилось 1 июля на территории государства. Москвичи показали рекордную явку. Политолог Алексей Мартынов объяснил данный феномен.