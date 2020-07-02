Мосизбирком опроверг заявление Усмановой о "подвозе" избирателей на участок

Московская городская избирательная комиссия доказала несостоятельность информации, которую распространила координатор "Открытой России" Татьяна Усманова. Предоставленное ею в качестве "доказательства" видео вообще не имеет отношения к делу.

Усманова опубликовала в своем Twitter видеозапись, которую сопроводила подписью: "Беспредел в Москве продолжается. Наши экзитпольщики заметили подвоз на 758 УИК". На кадрах запечатлены действия, которые вовсе не относятся к "подвозу" избирателей, передает Nation News. "Открытку" это не смутило, и она растиражировала пост Усмановой, прокомментировав его фразой "давно такого не фиксировалось".

Сотрудники Мосгоризбиркома отреагировали на данный фейк. Они объявили, что никакого организованного подвоза избирателей на участок не производилось. Свое заявление они доказали записями с видеокамер наблюдения.

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