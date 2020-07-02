Член Совета при президенте РФ Борисов назвал прошедшее голосование свободным и гласным

Голосование по поправкам к Конституции России прошло без особых нарушений. Соответствующее заявление сделал член Совета при президенте РФ Игорь Борисов.

Борисов заявил, что неделя голосования по поправкам к Конституции РФ сопровождалась большим числом фейков. Однако большая часть сообщений о "нарушениях" не нашла подтверждения. По словам Борисова, плебисцит прошел свободно и гласно. Кроме того, все сообщения о возможных "нарушениях" проверяются специалистами, передает kp.ru.

Голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня и завершилось 1 июля. Центральная избирательная комиссия опубликовала предварительные данные по явке. Согласно этой информации на избирательные участки пришли 65% россиян.