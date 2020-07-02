ЦИК назвал итоги голосования после обработки 90% протоколов

Внесение поправок в Конституцию РФ поддержали 77,93% избирателей. Против высказались 21,27% россиян.

Соответствующую информацию сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 90% протоколов по голосованию. Явка на голосовании составила почти 65%.

Голосование по поправкам к Конституции прошло в России с 25 июня по 1 июля. Избирательный процесс длился семь дней, чтобы избежать массового скопления людей на УИКах в период пандемии.