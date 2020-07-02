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 Член Совета при президенте РФ Борисов назвал прошедшее голосование свободным и гласным

Член Совета при президенте РФ Борисов назвал прошедшее голосование свободным и гласным
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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1:37   2 Июля 2020
Общество

ЦИК назвал итоги голосования после обработки 90% протоколов

ЦИК назвал итоги голосования после обработки 90% протоколов

Внесение поправок в Конституцию РФ поддержали 77,93% избирателей. Против высказались 21,27% россиян.

Соответствующую информацию сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) после обработки 90% протоколов по голосованию. Явка на голосовании составила почти 65%.

Голосование по поправкам к Конституции прошло в России с 25 июня по 1 июля. Избирательный процесс длился семь дней, чтобы избежать массового скопления людей на УИКах в период пандемии.

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Автор: Ирина Большунова
#цик #конституция #Голосование2020

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