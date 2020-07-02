Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мосизбирком опроверг заявление Усмановой о "подвозе" избирателей на участок

Мосизбирком опроверг заявление Усмановой о "подвозе" избирателей на участок

 Член Совета при президенте РФ Борисов назвал прошедшее голосование свободным и гласным

Член Совета при президенте РФ Борисов назвал прошедшее голосование свободным и гласным
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Мосизбирком опроверг заявление Усмановой о "подвозе" избирателей на участок

Мосизбирком опроверг заявление Усмановой о "подвозе" избирателей на участок

 Член Совета при президенте РФ Борисов назвал прошедшее голосование свободным и гласным

Член Совета при президенте РФ Борисов назвал прошедшее голосование свободным и гласным
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
1:23   2 Июля 2020
Общество

Экзитпол ВЦИОМ показал высокий уровень поддержки поправок к Конституции в РФ

Экзитпол ВЦИОМ показал высокий уровень поддержки поправок к Конституции в РФ

Большинство россиян поддержали внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные экзитпола ВЦИОМ на 20:00 по московскому времени. 

Специалисты ВЦИОМ провели анонимный опрос избирателей на 800 участках в регионах РФ, в интервьюировании приняли участие 445 345 респондентов. Гражданам задавали вопрос о том, за или против поправок они проголосовали. В поддержку внесения поправок в основной закон высказались 71,2% россиян, против — 28,3%, передает ТАСС.

Еще 30,1% отказались отвечать на вопрос интервьюеров, в опросе приняли участие, в общей сложности, 69,9% избирателей. Отмечается, что до окончания подсчетов протоколов плебисцита погрешность исследования ВЦИОМ будет неизвестна, однако, как отметили специалисты, все данные собирались "с соблюдением строгих методических требований", и в полной мере отражают волеизъявление россиян.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#вциом #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...