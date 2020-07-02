Экзитпол ВЦИОМ показал высокий уровень поддержки поправок к Конституции в РФ

Большинство россиян поддержали внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные экзитпола ВЦИОМ на 20:00 по московскому времени.

Специалисты ВЦИОМ провели анонимный опрос избирателей на 800 участках в регионах РФ, в интервьюировании приняли участие 445 345 респондентов. Гражданам задавали вопрос о том, за или против поправок они проголосовали. В поддержку внесения поправок в основной закон высказались 71,2% россиян, против — 28,3%, передает ТАСС.

Еще 30,1% отказались отвечать на вопрос интервьюеров, в опросе приняли участие, в общей сложности, 69,9% избирателей. Отмечается, что до окончания подсчетов протоколов плебисцита погрешность исследования ВЦИОМ будет неизвестна, однако, как отметили специалисты, все данные собирались "с соблюдением строгих методических требований", и в полной мере отражают волеизъявление россиян.