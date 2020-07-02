Политтехнолог Баширов назвал новую редакцию Конституции народной

Новую редакцию Конституции РФ, за которую проголосовали большинство россиян, можно называть народной, считает политтехнолог, политолог Марат Баширов.

По данным ЦИК РФ, после обработки 90% протоколов в поддержку поправок высказались 77,93% избирателей, против 21,27%

В своем Telegram-канале Баширов отметил, что люди осознанно подошли к выражению гражданской позиции.

«Осознанное голосование, которое сформировалось после режима самоизоляции (было время почитать поправки, да и основной текст) и гарантии санитарной безопасности на УИКах дали такой оглушительный результат и по явке, и по поддержке, — пишет политолог. — А сами поправки закрепляют в Конституции современное видение социального взаимодействия населения и власти, что не могло не понравиться. Вот и понравилось и результаты голосования в 1993 превышены значительно».

Предварительные итоги голосования схожи с результатами президентских выборов в 2018 году, когда Владимира Путина поддержали 76,66% избирателей.