Оппозиция пыталась очернить голосование поддельными экзитполами и странными акциями

Оппозиция решила провести свои экзитполы после голосования по поправкам в Конституцию, но результатам не обрадовалась. Даже по внутренним «партийно верным» опросам от партии «Яблоко» и движения «НЕТ» до 80% россиян оказались за конституционные поправки. Активисты не отчаялись и просто подделали данные в опросах.

Движение «НЕТ» и связанная с ним организация «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ), у истоков которой стоит беглый олигарх Михаил Ходорковский, пытались отработать выделенные тем же Ходорковским деньги на протестную активность. Предполагалось, что «либералы на зарплате» получат «правильные» результаты экзитполов, где все «против».

Один из сторонников Ходорковского, экс-«яблочник» и оппозиционный блогер Максим Кац всеми силами пытался убедить аудиторию через Twitter, что в Москве и Петербурге население голосует «против» поправок.

Директор «Открытой России» — Андрей Пивоваров, курирующий движение«НЕТ» так же спешил поделиться результатами «правильных» экзитполов.

А вот официальная информация от ЦИК РФ: после обработки 96,09% протоколов поддерживают поправки к Конституции 78,05% проголосовавших, против выступили 21,15%. Кардинальная разница в данных была бы даже на руку оппозиции. Но вскрылось, как именно проводились такие экзит-полы.

В Telegram-канале «Медиатехнолог» появилось видео, на котором отчетливо видно, что когда опрашиваемый на вопрос «Как голосовали?» отвечал «за», горе-социолог ставил галочку в колонке «против».

У оппозиционеров нелегкие времена, отмечает журналист, телеведущий Владимир Соловьев. Им надо отчитываться за вложенные в них деньги.

«Страшно, что Ходорковский спросит за деньги, которые платили! Надо было Кацу и Пивоварову как-то отрабатывать деньги от хозяина. Поэтому они придумали, что сами будут проводить экзитполы и сами определят, где говорят «да», где говорят «нет». По их логике надо было сделать так, чтобы в Москве и в Питере — это два основных города для их хозяина, — сказали больше «нет». На это были выделены гигантские средства, но… Что-то пошло не так», — заявил Соловьев.

Не обрадовал оппозицию и либеральный «Голос», чьи наблюдатели так и не сказали того, что желали услышать «прогрессивная общественность» и руководство организации.

«Больше всего бьется в истерике «Голос». Они-то заготовили отчет, что все плохо и нечестно, а тут их стали подводить», — подчеркивает Соловьев.

И действительно, наблюдатели «Голоса», как назло, констатировали: никаких нарушений нет.

«Я наблюдаю уже неделю, потому что голосование началось 25 июня. Я и мои коллеги, они тоже здесь. С 7 утра я здесь, пока что все нормально, все требования закона соблюдены. Мы все контролируем, нарушений здесь нет», — говорит один из наблюдателей «Голоса».

Придать протестный окрас голосованию оппозиция попыталась еще и художественным языком. Активисты, среди которых - члены Pussy Riot и даже муниципальные депутаты Басманного района Москвы Виктор Котов и Люся Штейн, в буквальном смысле скрутились на Красной площади в виде цифры «2036». Задумывался глубокий символизм, но у очевидцев возникли претензии к акции.

«Бездарные граждане даже не могут красиво выложить «2036» на Красной площади. Никакого художественного вкуса, никакого представления о геометрии — это, конечно позор. Это не Павленский! Нет бы прибить себя к брусчатке, нет бы замотать себя колючей проволокой…», — прокомментировал либеральное творчество Соловьев.

Суть попыток дискредитировать голосование хорошо иллюстрирует диалог, произошедший между участником пикета «против поправок» и случайным прохожим.