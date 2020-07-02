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 Член Совета при президенте РФ Борисов назвал прошедшее голосование свободным и гласным

Член Совета при президенте РФ Борисов назвал прошедшее голосование свободным и гласным
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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0:51   2 Июля 2020
Общество

Пушков: участие в голосовании по поправкам отображает желание крымчан "быть с Россией"

Пушков: участие в голосовании по поправкам отображает желание крымчан "быть с Россией"

Крымчане подтвердили намерение быть в составе Российской Федерации после участия в голосовании по поправкам к Конституции. Об этом на своей странице в Twitter заявил сенатор Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, жители полуострова вновь подтвердили выбор, сделанный ими в 2014 году в рамках референдума.

По данным ЦИК, 86,52% избирателей в Крыму выступили за поправки в Конституцию, а 13,48% не поддержали нововведения в Основной закон.

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Автор: Василий Пименов
#пушков #поправки #конституция #Голосование2020

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