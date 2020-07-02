ГИК Петербурга объявил результаты обработки 21,5% протоколов голосования
Горизбирком Санкт-Петербурга озвучил данные обработки 21,58% протоколов голосования по изменению Конституции РФ. «За» высказались 80,92% избирателей. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.
Он также добавил, что все семь дней голосования прошли относительно спокойно: ГИК получил 83 обращения, каждому из них будет дана правовая оценка.
«Важнейшее для нашей страны политическое событие — общероссийское голосование по вопросам изменений в Конституцию РФ, завершилось. Мы проголосовали за страну, ради которой живем, за ценности, которые нас объединяют», — сказал Миненко.