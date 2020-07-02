ГИК Петербурга объявил результаты обработки 21,5% протоколов голосования

Горизбирком Санкт-Петербурга озвучил данные обработки 21,58% протоколов голосования по изменению Конституции РФ. «За» высказались 80,92% избирателей. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.

Он также добавил, что все семь дней голосования прошли относительно спокойно: ГИК получил 83 обращения, каждому из них будет дана правовая оценка.