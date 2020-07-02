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 Член Совета при президенте РФ Борисов назвал прошедшее голосование свободным и гласным

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Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

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0:50   2 Июля 2020
Россия

ГИК Петербурга объявил результаты обработки 21,5% протоколов голосования

ГИК Петербурга объявил результаты обработки 21,5% протоколов голосования

Горизбирком Санкт-Петербурга озвучил данные обработки 21,58% протоколов голосования по изменению Конституции РФ. «За» высказались 80,92% избирателей. Об этом сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко.

Он также добавил, что все семь дней голосования прошли относительно спокойно: ГИК получил 83 обращения, каждому из них будет дана правовая оценка. 

«Важнейшее для нашей страны политическое событие — общероссийское голосование по вопросам изменений в Конституцию РФ, завершилось. Мы проголосовали за страну, ради которой живем, за ценности, которые нас объединяют», — сказал Миненко.

 

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Автор: Елен Ляхова
#россия #петербург #общество #голосование2020

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