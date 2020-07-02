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 Член Совета при президенте РФ Борисов назвал прошедшее голосование свободным и гласным

Член Совета при президенте РФ Борисов назвал прошедшее голосование свободным и гласным
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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0:41   2 Июля 2020
Общество

Телеведущий Бабаян назвал итоги голосования разгромом коллаборационистов

Телеведущий Бабаян назвал итоги голосования разгромом коллаборационистов

Итоги голосования поставили на место людей, которым наплевать на интересы своей страны. Соответствующее заявление сделал депутат Мосгордумы, телеведущий Роман Бабаян.

Бабаян отметил, что прошедшее голосование по поправкам стало разгромом для тех, кто отстаивает чьи угодно интересы, но не интересы своей страны. Он также уверен, что представители либерального общества еще долго будут выражать свое недовольство своим проигрышем.

"У коллаборационистов сегодня траур. Вонять будут ещё долго, но это уже никому не интересно", — заявил он на своем канале в Telegram.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 июня по 1 июля. Согласно последним данным ЦИК, за внесение поправок проголосовали более 77% россиян.

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Автор: Василий Пименов
#конституция #Голосование2020

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