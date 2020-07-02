Телеведущий Бабаян назвал итоги голосования разгромом коллаборационистов

Итоги голосования поставили на место людей, которым наплевать на интересы своей страны. Соответствующее заявление сделал депутат Мосгордумы, телеведущий Роман Бабаян.

Бабаян отметил, что прошедшее голосование по поправкам стало разгромом для тех, кто отстаивает чьи угодно интересы, но не интересы своей страны. Он также уверен, что представители либерального общества еще долго будут выражать свое недовольство своим проигрышем.

"У коллаборационистов сегодня траур. Вонять будут ещё долго, но это уже никому не интересно", — заявил он на своем канале в Telegram.

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 июня по 1 июля. Согласно последним данным ЦИК, за внесение поправок проголосовали более 77% россиян.