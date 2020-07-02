Политолог Гусев: в России прошло комфортное голосование

Завершилось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. После обработки 80% протоколов можно подвести предварительный итог: большинство россиян проголосовало «за». Явка составила 65%.

«По результатам обработки более 80% протоколов за поправки в Конституцию проголосовали 77,77% россиян, против — 21,42», — заявили в Центральной избирательной комиссии.

Люди, проголосовавшие «за», нашли в предложенных поправках то, что считают для себя важным, предположил глава консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев в разговоре с «Политикой Сегодня».

«Во-первых, большинство людей нашли в поправках то, что считают для себя важным. Это поправки для всех социальных групп, для всех слоев российского общества. Все попытки повлиять на явку, дискредитировать голосование, призывы проголосовать «против» потерпели фиаско — люди, которые это предлагали, представляли малую часть населения. А большинство свою позицию высказало. Такой политический результат», — констатирует эксперт.

Такая высокая явка не ожидалась. Ранее ЦИК называл предположительную цифру — 50–55%, с ней соглашались и эксперты. Но ни летний дачный сезон, ни коронавирус не смогли подавить желание граждан поучаствовать в демократической процедуре.

Во многом результат высокой активности избирателей — в изменении концепции работы избиркомов: голосование было удобным, считает Гусев. Он уверен, что тенденция «комфортных выборов» будет развиваться.

«Впервые избиркомы пришли к людям. Использовались новые формы, которые делали голосование комфортным. Раньше у избиркомов была концепция прозрачности голосования, а теперь и комфортности. Во-первых, можно было проголосовать шесть дней, во-вторых, электронные способы были задействованы. Это все повлияло на явку. Новые формы поменяли концепцию работы избиркомов — они приходят в каждый дом, в каждый смартфон», — заключил Гусев.

Ранее «Политика Сегодня» рассказала о самых ярких событиях недели голосования и новых тенденциях в избирательном процессе.