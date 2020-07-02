Глава ОП Петербурга: голосование по Конституции прошло на высоте

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Санкт-Петербурге прошло на высоте. Такую оценку дала председатель Общественной палаты города (ОП) Ирина Соколова. Именно палата сформировала весь корпус наблюдателей на избирательных участках - 15 726 человек.

«Оказалось, что такое количество людей готовы на общественных началах работать на общее дело. На то, чтобы голосование прошло в соответствии с законом. Очень тщательно отслеживали, чтобы голосование проходило безопасно для людей. Это была работа наблюдателей Петербурга. Мы на самом деле с марта в таком режиме работаем. А прошедшие семь дней были очень напряженными: огромнейшая нагрузка, огромная ответственная работа. Но они завершились достойно. В результате Петербург был на высоте. Спасибо всем», — поблагодарила Ирина Соколова.

Явка в Петербурге оказалась выше средней по России - 70,7%. Изначально эксперты прогнозировали более скромные показатели. Экзитполы показали, что изменения в Конституцию поддержали 73,5% проголосовавших, 25,9% выступили против.

Соколова назвала «уникальнейшим опытом» семидневное голосование, к которому пришлось прибегнуть в целях безопасности из-за коронавируса. Глава ОП считает, что первое в истории подобное волеизъявление граждан стоит изучить экспертам.

«Я не уверена, что надо именно семь дней такую работу проводить. Хотя предложения по увеличению продолжительности голосования звучат. Эти предложения требуют серьезного анализа. Экспертов, а потом и законодателей», — считает Соколова.

Коллега Соколовой - член ОП Владимир Гронский считает, что высокие показатели по явке во многом благодаря многодневному голосованию.

«Людям было удобно. Они планировали свое время — приходили голосовать в то время, когда удобно. Я считаю, что надо учесть это в будущем. Многодневное голосование — в интересах избирателей».

По данным ЦИК РФ, после обработки 85,20% бюллетеней, поправки в Конституцию поддержали 77,83% избирателей, противоположного мнения придерживаются 21,36%.