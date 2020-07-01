ЦИК назвал итоги голосования в Алтайском крае и Иркутской области

Центральная избирательная комиссия обработала все протоколы по голосованию в Алтайском крае и Иркутской области. Внесение поправок в Основной закон в стране поддержали 71,91% и 64,28% жителей этих регионов соответственно.

Согласно данным ЦИК, за поправки высказались 71,91% избирателей Алтайского края, против проголосовали 26,86% жителей региона. В Иркутской области поддержали поправки 64,28% граждан, а против высказались 34,84% жителей.