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23:54   1 Июля 2020
Общество

ЦИК назвал итоги голосования в Алтайском крае и Иркутской области

ЦИК назвал итоги голосования в Алтайском крае и Иркутской области

Центральная избирательная комиссия обработала все протоколы по голосованию в Алтайском крае и Иркутской области. Внесение поправок в Основной закон в стране поддержали 71,91% и 64,28% жителей этих регионов соответственно.

Согласно данным ЦИК, за поправки высказались 71,91% избирателей Алтайского края, против проголосовали 26,86% жителей региона. В Иркутской области поддержали поправки 64,28% граждан, а против высказались 34,84% жителей.

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Автор: Илья Романович
#цик #конституция #Голосование2020

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