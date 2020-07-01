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Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

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23:42   1 Июля 2020
Политика

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Досрочные выборы депутатов Госдумы были бы логичным завершением "разворота государства лицом к человеку", который выражается в том числе голосованием по поправкам к Конституции. Об этом заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

В случае принятия поправок у Госдумы появится право утверждать председателя правительства по представлению президента РФ. По мнению Миронова, после завершения голосования по поправкам можно было бы провести и выборы парламентариев, наделенных отныне правом утверждать главу кабмина и всех министров.

"За исключением министров силового блока, которые по-прежнему будут утверждаться президентом", — добавил депутат в интервью телеканалу "Россия-24".

В России завершилось голосование по поправкам в Основной закон страны. Россияне могли сделать свой выбор с 25 июня по 1 июля, сходив на избирательный участок или выбрав онлайн-форму голосования.

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Автор: Василий Пименов
#госдума #милонов #Голосование2020

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