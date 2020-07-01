Мосгоризбирком подтвердил легитимность голосования по поправкам в Москве

Зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в ответ на вопрос журналистов РИА Новости заявил, что голосование по поправкам к Конституции в Москве было признано состоявшимся и полностью легитимным.

После обработки трети протоколов голосования по поправкам в Конституцию в Москве стало известно, что 65% столичных избирателей выступают за нововведения в Основной закон.

"Да, безусловно. Вне всяких сомнений в полной мере состоялось, в полной мере легитимное", — отметил Реут в ответ на соответствующий вопрос журналистов издания.

Жители Москвы также имели возможность электронно проголосовать по поправкам до вечера 30 июня.