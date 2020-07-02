Милонов призвал раскрыть личности заказчиков провокаций на голосовании по поправкам
Граждане России, вне зависимости от их личного отношения к изменению Конституции, имеют право знать, за чей счет проводилась кампания, направленная на то, чтобы убедить людей не принимать участия в голосовании по поправкам, за чей счет был этот оппозиционный банкет.
С таким заявлением вечером 1 июля на обсуждении прошедшего голосования. Которое прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», выступил депутат ГД Виталий Милонов.
По его словам, активная кампания против участия россиян в голосовании по поправкам стоила больших денег, и было бы честно, чтобы люди узнали, кто за нее заплатил.
«Потому что чиновник обязан отчитываться, откуда у него недвижимость, ресурсы, и он может лишиться своей должности, если не докажет, что ресурсы получены законным путем. Почему оппозиция считает, что их ресурсы, полученные самым незаконным путем, позволяют им оставаться в легальном поле?», — возмутился парламентарий.
Поэтому, добавил он, людям, конечно же, должны быть известны имена организаторов всех провокаций, устроенных во время голосования на избирательных участках, а также заказчики всей этой информационной кампании, и в том числе иностранные заказчики.
«Они, кончено очень скромные. Они стесняются себя называть. Надо помочь им преодолеть врожденную скромность и выйти на свет божий. Чтобы люди видели, что истинные организаторы этих кампаний, те, кто за них платит, они не попадают под действие российской конституции, и даже зачастую не являются гражданами РФ», — заключил Милонов.