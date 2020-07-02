Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Телеведущий Бабаян назвал итоги голосования разгромом коллаборационистов

Телеведущий Бабаян назвал итоги голосования разгромом коллаборационистов

 Глава ОП Петербурга: голосование по Конституции прошло на высоте

Глава ОП Петербурга: голосование по Конституции прошло на высоте
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Телеведущий Бабаян назвал итоги голосования разгромом коллаборационистов

Телеведущий Бабаян назвал итоги голосования разгромом коллаборационистов

 Глава ОП Петербурга: голосование по Конституции прошло на высоте

Глава ОП Петербурга: голосование по Конституции прошло на высоте
Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
0:07   2 Июля 2020
Россия

Милонов призвал раскрыть личности заказчиков провокаций на голосовании по поправкам

Милонов призвал раскрыть личности заказчиков провокаций на голосовании по поправкам

Граждане России, вне зависимости от их личного отношения к изменению Конституции, имеют право знать, за чей счет проводилась кампания, направленная на то, чтобы убедить людей не принимать участия в голосовании по поправкам, за чей счет был этот оппозиционный банкет.

С таким заявлением вечером 1 июля на обсуждении прошедшего голосования. Которое прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», выступил депутат ГД Виталий Милонов.

По его словам, активная кампания против участия россиян в голосовании по поправкам стоила больших денег, и было бы честно, чтобы люди узнали, кто за нее заплатил.

«Потому что чиновник обязан отчитываться, откуда у него недвижимость, ресурсы, и он может лишиться своей должности, если не докажет, что ресурсы получены законным путем. Почему оппозиция считает, что их ресурсы, полученные самым незаконным путем, позволяют им оставаться в легальном поле?», — возмутился парламентарий.

Милонов призвал раскрыть личности заказчиков провокаций на голосовании по поправкам

Поэтому, добавил он, людям, конечно же, должны быть известны имена организаторов всех провокаций, устроенных во время голосования на избирательных участках, а также заказчики всей этой информационной кампании, и в том числе иностранные заказчики.

«Они, кончено очень скромные. Они стесняются себя называть. Надо помочь им преодолеть врожденную скромность и выйти на свет божий. Чтобы люди видели, что истинные организаторы этих кампаний, те, кто за них платит, они не попадают под действие российской конституции, и даже зачастую не являются гражданами РФ», — заключил Милонов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #оппозиция #политика #поправки #милонов #общество #конституция #провокации #заказчик #голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...