Милонов призвал раскрыть личности заказчиков провокаций на голосовании по поправкам

Граждане России, вне зависимости от их личного отношения к изменению Конституции, имеют право знать, за чей счет проводилась кампания, направленная на то, чтобы убедить людей не принимать участия в голосовании по поправкам, за чей счет был этот оппозиционный банкет.

С таким заявлением вечером 1 июля на обсуждении прошедшего голосования. Которое прошло в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», выступил депутат ГД Виталий Милонов.

По его словам, активная кампания против участия россиян в голосовании по поправкам стоила больших денег, и было бы честно, чтобы люди узнали, кто за нее заплатил.

«Потому что чиновник обязан отчитываться, откуда у него недвижимость, ресурсы, и он может лишиться своей должности, если не докажет, что ресурсы получены законным путем. Почему оппозиция считает, что их ресурсы, полученные самым незаконным путем, позволяют им оставаться в легальном поле?», — возмутился парламентарий.

Поэтому, добавил он, людям, конечно же, должны быть известны имена организаторов всех провокаций, устроенных во время голосования на избирательных участках, а также заказчики всей этой информационной кампании, и в том числе иностранные заказчики.