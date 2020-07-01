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23:09   1 Июля 2020
Общество

Член ОП РФ: материалы "Голоса" о поправках к Конституции имели только негативный характер

Член ОП РФ: материалы "Голоса" о поправках к Конституции имели только негативный характер

Движение "Голос" с самого начала голосования по поправкам к Конституции показало, что настроено на подрыв изменений. Такое заявление сделал член Общественной палаты РФ Константин Комков.

Член Общественной палаты РФ Константин Комков прокомментировал действия наблюдателей движения "Голос" во время голосования по поправкам к Конституции. По его словам, все заявления и материалы организации имели исключительно негативный характер.

"В них царила путаница, подмена понятий", — заявил Комков.

Движение, по словам Комкова, постоянно навязывало вымученную дискуссию об агитации. Кроме того, "Голос" поливал грязью институт общественного наблюдения. Он заметил, что многие люди уже не воспринимают это движение, передает ИА REGNUM.

Активность на избирательных участках наблюдалась на протяжении всей недели голосования по поправкам к Конституции. Кроме того, явка оказалась достаточно высокой. По предварительным данным ЦИК, на участки пришли 65% россиян.

Эффективно, по мнению Комкова, отработал и общественный контроль. Все немногочисленные нарушения предотвращались, а комиссии работали четко. Движение "Голос" своими заявлениями только нагнетало ситуацию. Главное для подобных организаций — это нагнать вал "чернухи".

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #конституция #Голосование2020

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