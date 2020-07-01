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23:34   1 Июля 2020
Россия

Вострецов: россияне доказали оппозиции, что умеют думать

Вострецов: россияне доказали оппозиции, что умеют думать

Колоссальное расхождение всех сделанных ранее прогнозов по результатам голосования о поправках с реальными результатами можно объяснить тем, что непосредственно перед референдумом россияне увидели и оценили работу правительства в условиях пандемии коронавируса.

Об этом в ходе обсуждения прошедшего семидневного голосования, которое прошло вечером 1 июля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», заявил депутат ГД, председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

По его словам, на уровень явки и на результаты голосования большое влияние оказали действия властей в условиях еще не закончившейся эпидемии, небольшое, по сравнению с другими странами, число жертв.

Вострецов: россияне доказали оппозиции, что умеют думать

Все прогнозы оппозиции о том, что голоса за поправки и против разделятся примерно поровну, отметил Вострецов, делались до острой фазы эпидемии, а во время этой острой фазы россияне смогли увидеть и оценить усилия российских властей в кризисных условиях. Даже несмотря на временные неудобства, связанные с введенными властями ограничениями для сдерживания пандемии, люди оценили работу правительства, принятые им адресные, точечные меры и по безработице, и по поддержке людей и бизнеса.

«Люди же не на Луне, нее в безинформационном пространстве живут. То как нам удалось пройти эту пандеми — это один из важных моментов, — добавил депутат. - В России умный и благодарный народ, россияне очень думающая нация, умеющая отделять зерна от плевел».

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Автор: Александр Люблинский
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