Вострецов: россияне доказали оппозиции, что умеют думать

Колоссальное расхождение всех сделанных ранее прогнозов по результатам голосования о поправках с реальными результатами можно объяснить тем, что непосредственно перед референдумом россияне увидели и оценили работу правительства в условиях пандемии коронавируса.

Об этом в ходе обсуждения прошедшего семидневного голосования, которое прошло вечером 1 июля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот», заявил депутат ГД, председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

По его словам, на уровень явки и на результаты голосования большое влияние оказали действия властей в условиях еще не закончившейся эпидемии, небольшое, по сравнению с другими странами, число жертв.

Все прогнозы оппозиции о том, что голоса за поправки и против разделятся примерно поровну, отметил Вострецов, делались до острой фазы эпидемии, а во время этой острой фазы россияне смогли увидеть и оценить усилия российских властей в кризисных условиях. Даже несмотря на временные неудобства, связанные с введенными властями ограничениями для сдерживания пандемии, люди оценили работу правительства, принятые им адресные, точечные меры и по безработице, и по поддержке людей и бизнеса.