Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования

На российских избирательных участках, где проходило голосование по внесению поправок в Конституцию РФ, был обеспечен высокий уровень безопасности.

Об этом вечером 1 июля в ходе организованного Медиагруппой «Патриот» обсуждения заявил эксперт из Белоруссии Сергей Лущ.

«Можно сказать, что избирательные участки сейчас — самое безопасное место. Ничто не препятствует выражению мнения граждан, — отметил белорусский эксперт. — Мы как международные эксперты получили возможность задать любые вопросы организаторам».

Также Лущ добавил, что на всех избирательных участках ведется видеофиксация, и комиссия не выявила никаких нарушений, Подобный положительный опыт проведения прозрачных и безопасных выборов. По его словам, может быть использован и в Белоруссии.