ЦИК: российские избиратели свободно выразили свою позицию на голосовании по поправкам

Жители России свободно выразили свою гражданскую позицию, поучаствовав в голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова ранее поделилась мнением об организации голосования. По ее словам, мероприятие в столице проходит демократично и прозрачно. Мельникова также акцентировала внимание на высокой явке москвичей.

По данным ЦИК, на голосовании по поправкам в Конституцию явка среди россиян достигла 62,89% к 17.00 по мск.