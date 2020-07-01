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 Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования

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Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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22:33   1 Июля 2020
Общество

ЦИК: российские избиратели свободно выразили свою позицию на голосовании по поправкам

ЦИК: российские избиратели свободно выразили свою позицию на голосовании по поправкам

Жители России свободно выразили свою гражданскую позицию, поучаствовав в голосовании по поправкам к Конституции. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова ранее поделилась мнением об организации голосования. По ее словам, мероприятие в столице проходит демократично и прозрачно. Мельникова также акцентировала внимание на высокой явке москвичей.

По данным ЦИК, на голосовании по поправкам в Конституцию явка среди россиян достигла 62,89% к 17.00 по мск.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #цик #конституция #Голосование2020

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