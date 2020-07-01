Центризбирком: предварительная явка на голосовании по поправкам составила 65%

Предварительная явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ после закрытия всех избирательных участков составила 65%. Данные озвучила глава ЦИК Элла Памфилова.

Председатель Центральной избирательной комиссии сообщила, что, по последним данным, явка избирателей на участки достигла 65%. Окончательные данные ЦИК назовет после обработки всех протоколов, отметила Памфилова.

В среду, 1 июля, общероссийское голосование по внесению изменений в основной закон страны завершилось. Неделя голосования по поправкам проходила с 25 июня. Жители Москвы и Нижнего Новгорода имели возможность участвовать в плебисците электронно.