Большинство граждан Чеченской Республики проголосовали за изменения в Конституцию

Первые данные проверки протоколов показали, что население Чечни поддержали поправки, предложенные российским лидером Владимиром Путиным. 89,50% жителей проголосовало за.

Против высказались 8,62% жителей Чеченской Республики.

Также по данным Центральной избирательной комиссии, 79,26% граждан Псковской области проголосовало за внесение поправок, передает Nation News.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию продолжалось с 25 июня и официально завершилось 1 июля.