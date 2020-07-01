Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Член ОП РФ: материалы "Голоса" о поправках к Конституции имели только негативный характер

Член ОП РФ: материалы "Голоса" о поправках к Конституции имели только негативный характер

 Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования

Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Член ОП РФ: материалы "Голоса" о поправках к Конституции имели только негативный характер

Член ОП РФ: материалы "Голоса" о поправках к Конституции имели только негативный характер

 Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования

Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
22:20   1 Июля 2020
Общество

Большинство граждан Чеченской Республики проголосовали за изменения в Конституцию

Большинство граждан Чеченской Республики проголосовали за изменения в Конституцию

Первые данные проверки протоколов показали, что население Чечни поддержали поправки, предложенные российским лидером Владимиром Путиным. 89,50% жителей проголосовало за.

Против высказались 8,62% жителей Чеченской Республики.

Также по данным Центральной избирательной комиссии, 79,26% граждан Псковской области проголосовало за внесение поправок, передает Nation News.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию продолжалось с 25 июня и официально завершилось 1 июля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#поправки #конституция #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...