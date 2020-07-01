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 Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования

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Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

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22:13   1 Июля 2020
Общество

Явка на голосовании по поправкам по СКФО составила более 80%

Явка на голосовании по поправкам по СКФО составила более 80%

Средний показатель явки на голосовании по поправкам в Основной закон РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) составила 81,96%. Соответствующие данные представлены по состоянию на 18:00 по московскому времени.

Результаты явки озвучили в Полпредстве Президента в СКФО. Средняя явка по региону составила 81,96%, общая явка по России превысила 64%, о чем ранее сообщили в Центризбиркоме.

Политолог Дмитрий Бабич ранее заявил о важности внесения поправок в Конституцию. Он также отметил, что показатель явки на голосовании свидетельствует о прозрачности и честности избирательного процесса, передает "АиФ".

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Автор: Василий Пименов
#конституция #скфо #Голосование2020

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