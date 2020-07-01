Более 61% участников голосования в Ленинградской области поддержали внесение поправок

Закрепление изменений в Конституции России поддержали более 61% избирателей Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), согласно которым против высказались 37,96% проголосовавших.

Напомним, что сегодня закончился финальный и главный день всероссийского плебисцита по поправкам в Основной закон. С 25 по 30 июня высказать свою гражданскую позицию можно было досрочно. Многодневный формат проведения голосования был выбран Правительством РФ с целью снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее прокомментировал рекордные показатели явки на голосовании, подчеркнув, что грамотная организация плебисцита сыграла свою роль. Соотечественники смогли выбрать удобный для них способ голосования, что несомненно отразилось на явке, уверен эксперт.