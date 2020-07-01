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 Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования

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Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

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22:09   1 Июля 2020
Общество

Более 61% участников голосования в Ленинградской области поддержали внесение поправок

Более 61% участников голосования в Ленинградской области поддержали внесение поправок

Закрепление изменений в Конституции России поддержали более 61% избирателей Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК), согласно которым против высказались 37,96% проголосовавших.

Напомним, что сегодня закончился финальный и главный день всероссийского плебисцита по поправкам в Основной закон. С 25 по 30 июня высказать свою гражданскую позицию можно было досрочно. Многодневный формат проведения голосования был выбран Правительством РФ с целью снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее прокомментировал рекордные показатели явки на голосовании, подчеркнув, что грамотная организация плебисцита сыграла свою роль. Соотечественники смогли выбрать удобный для них способ голосования, что несомненно отразилось на явке, уверен эксперт.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ленинградская область #конституция рф #Голосование2020

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