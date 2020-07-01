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22:34   1 Июля 2020
Россия

Финский эксперт: прозападные СМИ тиражируют ложь о голосовании по поправкам

Финский эксперт: прозападные СМИ тиражируют ложь о голосовании по поправкам

Информация о прошедшем многодневном голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации не соответствует действительности.

Об этом в ходе проходящего в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждения референдума заявил финский политолог Йохан Бекман.

По его словам, голосование по изменению российской Конституции, длившееся с 25 июня по 1 июля, было организовано безопасно и прозрачно, но это не помешало зарубежным и российским оппозиционным СМИ распространять настоящую антироссийскую агитацию – очень много лживой информации.

«В действительности все совершенно не так, как пытается показать российская оппозиция и их зарубежные кураторы», — подчеркнул Бекман.

Самое главное, по словам финского эксперта, на прошедшем голосовании абсолютно у всех российских граждан была возможность высказать свое мнение.

«На этих выборах было соблюдено главное правило — голос народа услышан».

Финский эксперт: прозападные СМИ тиражируют ложь о голосовании по поправкам 

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Автор: Александр Люблинский
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