Информация о прошедшем многодневном голосовании по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации не соответствует действительности.

Об этом в ходе проходящего в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» обсуждения референдума заявил финский политолог Йохан Бекман.

По его словам, голосование по изменению российской Конституции, длившееся с 25 июня по 1 июля, было организовано безопасно и прозрачно, но это не помешало зарубежным и российским оппозиционным СМИ распространять настоящую антироссийскую агитацию – очень много лживой информации.

«В действительности все совершенно не так, как пытается показать российская оппозиция и их зарубежные кураторы», — подчеркнул Бекман.

Самое главное, по словам финского эксперта, на прошедшем голосовании абсолютно у всех российских граждан была возможность высказать свое мнение.