Центризбирком опубликовал данные голосования после обработки 30% протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала 30% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.

На данный момент 74,10% россиян проголосовали за поправки к Конституции РФ. Против высказались 24,97% жителей России. Информация об этом следует из данных ЦИК по РФ.

Голосование по изменению в Основной закон началось 25 июня и закончилось 1 июля. Неделя голосования была организована с целью избежать массового скопления людей. Кроме того, все избирательные участки были оснащены необходимыми средствами защиты.