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Член ОП РФ: материалы "Голоса" о поправках к Конституции имели только негативный характер

Член ОП РФ: материалы "Голоса" о поправках к Конституции имели только негативный характер

 Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования

Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ
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21:54   1 Июля 2020
Общество

Центризбирком опубликовал данные голосования после обработки 30% протоколов

Центризбирком опубликовал данные голосования после обработки 30% протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала 30% протоколов голосования по поправкам к Конституции РФ.

На данный момент 74,10% россиян проголосовали за поправки к Конституции РФ. Против высказались 24,97% жителей России. Информация об этом следует из данных ЦИК по РФ.

Голосование по изменению в Основной закон началось 25 июня и закончилось 1 июля. Неделя голосования была организована с целью избежать массового скопления людей. Кроме того, все избирательные участки были оснащены необходимыми средствами защиты.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #конституция #Голосование2020

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