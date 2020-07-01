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 Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования

Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ
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21:46   1 Июля 2020
Общество

Поправки к Конституции поддержали 82,8% жителей Воронежской области

Поправки к Конституции поддержали 82,8% жителей Воронежской области

Внесение изменений в Основной закон РФ поддержали 82,8% избирателей в Воронежской области. Против высказались 16,03% жителей региона.

Соответствующие данные сообщил Центризбирком, который продолжает обрабатывать протоколы. Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и завершилось вечером 1 июля.

ЦИК ранее сообщил о высокой явке на голосовании. Согласно информации Центризбиркома, участие в голосовании приняли более 60% избирателей.

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Автор: Борис Нестеров
#конституция #воронежская область #Голосование2020

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