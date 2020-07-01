Поправки к Конституции поддержали 82,8% жителей Воронежской области

Внесение изменений в Основной закон РФ поддержали 82,8% избирателей в Воронежской области. Против высказались 16,03% жителей региона.

Соответствующие данные сообщил Центризбирком, который продолжает обрабатывать протоколы. Голосование по поправкам в Конституцию стартовало 25 июня и завершилось вечером 1 июля.

ЦИК ранее сообщил о высокой явке на голосовании. Согласно информации Центризбиркома, участие в голосовании приняли более 60% избирателей.