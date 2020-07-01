Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Голосование по поправкам в Основной закон официально завершилось в 21.00 по московскому времени 1 июля. «Политика сегодня» рассказывает о самых ярких событиях последней недели.

Девиз голосования: «Маски и перчатки!»

Пандемия коронавируса хоть и утихла, но все еще слоняется по миру. И Россия — не исключение. Поэтому Роспотребнадзор разработал специальные рекомендации, а избиркомы им неукоснительно следовали. К маскам, перчаткам, антисептикам и социальной дистанции россияне привыкли еще в апреле, но тут нас удивили антибактериальными ковриками, регулярными проветриваниями и уборками, одноразовыми ручками, кабинками для голосования без одной шторки и «расстрелами» из бесконтактных термометров.

Новые способы проголосовать

Помимо привычных УИКов заработали мобильные и «выездные» пункты. С 25 июля люди могли проголосовать в своем дворе, прямо дома и даже в открытом море. Повезло жителям Москвы и Нижегородской области, которые смогли испробовать электронное голосование.

Без фейков и провокаций никуда

Конечно, такое масштабное событие не могло остаться без вбросов и подначек. Выделились активисты движения "НЕТ!", которые пытались подкупить мнение россиян. «Гражданское общество» представило какие-то вымышленные данные экзитполов. Блогер Алексей Навальный и экс-член «Яблока» Максим Кац пытались ответить на вопрос «Не голосовать или голосовать против?».

Хватит негатива, давайте о хорошем

Корреспонденты ПС обошли УИКи Москвы и Петербурга. В Северной столице все работают, как часы, придраться не к чему. Вот только некоторые члены комиссий ссылались на усталость, впрочем, как и в Белокаменной. И действительно, недельное голосование — это что-то новенькое.

Были и забавные моменты, например, секретарь из московского пункта для голосования, которая надела маску, как чепчик. Да, прямо на голову. Нет, на лице у нее была еще одна. К сожалению, запечатлеть этот момент на камеру корру не удалось, но ведь у всех есть воображение.

В Санкт-Петербурге дети искренне радовались дождю и хлопали в ладоши, а в Москве кормили прямо перед участком.

Говорящие урны

Еще одна необычность. Когда опускаешь бюллетень, женский голос произносит: «Здравствуйте! Вы проголосовали».

Москвичей такие инновации удивляют и приносят хорошее настроение.

Президент проголосовал

Владимир Путин приехал на участок в официальный день голосования — 1 июля.

Также свой голос отдали: глава ЦИК Элла Памфилова, глава Минобороны Сергей Шойгу, губернатор Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр России Михаил Мишустин. И еще много-много высших должностных лиц, все перечислять не станем.

Итоги

Конечные результаты голосования знают пока только несколько регионов России. Так, в Красноярском, Алтайском краях, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, на Алтае, Сахалине, в Хакасии и Туве большинство поддержало поправки. Остальные регионы на момент публикации подсчитывают.

Пока что ЦИК обработал 61 процент протоколов. На 23.15 по мск, 77,02 процента россиян поддержали изменение Конституции, а 22,15 высказались против. А вот, что говорили люди, выходя из участков:

«Политика сегодня» ждет результатов голосования и надеется на лучшее.