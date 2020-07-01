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Миронов выступил за досрочные выборы в Госдуму после голосования по поправкам

 Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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23:26   1 Июля 2020
Общество

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Голосование по поправкам в Основной закон официально завершилось в 21.00 по московскому времени 1 июля. «Политика сегодня» рассказывает о самых ярких событиях последней недели.

Девиз голосования: «Маски и перчатки!»

Пандемия коронавируса хоть и утихла, но все еще слоняется по миру. И Россия — не исключение. Поэтому Роспотребнадзор разработал специальные рекомендации, а избиркомы им неукоснительно следовали. К маскам, перчаткам, антисептикам и социальной дистанции россияне привыкли еще в апреле, но тут нас удивили антибактериальными ковриками, регулярными проветриваниями и уборками, одноразовыми ручками, кабинками для голосования без одной шторки и «расстрелами» из бесконтактных термометров.

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Новые способы проголосовать

Помимо привычных УИКов заработали мобильные и «выездные» пункты. С 25 июля люди могли проголосовать в своем дворе, прямо дома и даже в открытом море. Повезло жителям Москвы и Нижегородской области, которые смогли испробовать электронное голосование.

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Без фейков и провокаций никуда

Конечно, такое масштабное событие не могло остаться без вбросов и подначек. Выделились активисты движения "НЕТ!", которые пытались подкупить мнение россиян. «Гражданское общество» представило какие-то вымышленные данные экзитполов. Блогер Алексей Навальный и экс-член «Яблока» Максим Кац пытались ответить на вопрос «Не голосовать или голосовать против?».

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Хватит негатива, давайте о хорошем

Корреспонденты ПС обошли УИКи Москвы и Петербурга. В Северной столице все работают, как часы, придраться не к чему. Вот только некоторые члены комиссий ссылались на усталость, впрочем, как и в Белокаменной. И действительно, недельное голосование — это что-то новенькое.

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Были и забавные моменты, например, секретарь из московского пункта для голосования, которая надела маску, как чепчик. Да, прямо на голову. Нет, на лице у нее была еще одна. К сожалению, запечатлеть этот момент на камеру корру не удалось, но ведь у всех есть воображение.

В Санкт-Петербурге дети искренне радовались дождю и хлопали в ладоши, а в Москве кормили прямо перед участком.

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Говорящие урны

Еще одна необычность. Когда опускаешь бюллетень, женский голос произносит: «Здравствуйте! Вы проголосовали».

Москвичей такие инновации удивляют и приносят хорошее настроение.

Президент проголосовал

Владимир Путин приехал на участок в официальный день голосования — 1 июля.

Также свой голос отдали: глава ЦИК Элла Памфилова, глава Минобороны Сергей Шойгу, губернатор Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, премьер-министр России Михаил Мишустин. И еще много-много высших должностных лиц, все перечислять не станем.

Итоги

Конечные результаты голосования знают пока только несколько регионов России. Так, в Красноярском, Алтайском краях, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, на Алтае, Сахалине, в Хакасии и Туве большинство поддержало поправки. Остальные регионы на момент публикации подсчитывают.

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Пока что ЦИК обработал 61 процент протоколов. На 23.15 по мск, 77,02 процента россиян поддержали изменение Конституции, а 22,15 высказались против. А вот, что говорили люди, выходя из участков:

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

Как прошел последний день голосования по изменению Конституции РФ

«Политика сегодня» ждет результатов голосования и надеется на лучшее.

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Автор: Анна Манц
#конституция #итоги #голосование2020

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