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Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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21:44   1 Июля 2020
Россия

Политолог Солонников объяснил необычайно высокую явку на голосовании в Петербурге

Политолог Солонников объяснил необычайно высокую явку на голосовании в Петербурге

Явка петербуржцев на голосовании по поправкам в Конституцию превысила самые смелые прогнозы экспертов, сообщил политолог, директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Это неожиданность для экспертов: и для социологов, и для политологов, которые следили за процессом, — прокомментировал Солонников. — В связи с тем, что часть петербуржцев находится в Ленобласти еще с мая, изолировавшись в пандемию, в связи с тем, что у нас пока нет электронного голосования, как в Москве, и поэтому молодежь не могла проголосовать с помощью своих гаджетов, ожидалось, что явка будет ниже, чем в среднем по стране».

По данным городского избиркома, своим гражданским правом воспользовались 70,7% избирателей. Это выше среднего показателя по России.

«Это говорит о том, что петербуржцы заинтересованы в поправках. Они понимают, за что они голосуют. Без сомнения, всякие фейковые вбросы о том, что голосование делают за счет принудительного привода бюджетников, абсолютно бессмысленны. Больше двух с половиной миллионов проголосовавших — это, конечно же, не бюджетники. Говорить о том, что это специальный привод людей на участки — ерунда. Это свободный выбор граждан свободной страны», — заявил политолог.

По данным Петербургского информационно-аналитического центра, экзитполы показали, что поправки в Конституцию поддержали 73,5% проголосовавших. Против выступили 25,9%, испорченных бюллетеней — 0,6%.

 

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Автор: Мария Владимирова
#россия #петербург #общество #явка #голосование2020

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