Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства

Центральная избирательная комиссия готовит иск в суд на одного из видных партийных функционеров за оскорбление чести и достоинства, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава ЦИК не стала уточнять имя и фамилию человека, а также его партийную принадлежность. Она объяснила, что влиятельный партиец, не разобравшись, стал обвинять представителей избирательной системы "заранее во всех тяжких грехах". Памфилова не исключила, что иск будет подан в четверг.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля, сегодня был финальный день. Россияне проявили гражданскую активность. В среднем явка избирателей по стране составила около 65%.