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Жители Северной Осетии одобрили поправки к Конституции на 90%

 Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства

Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

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21:12   1 Июля 2020
Общество

Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства

Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства

Центральная избирательная комиссия готовит иск в суд на одного из видных партийных функционеров за оскорбление чести и достоинства, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава ЦИК не стала уточнять имя и фамилию человека, а также его партийную принадлежность. Она объяснила, что влиятельный партиец, не разобравшись, стал обвинять представителей избирательной системы "заранее во всех тяжких грехах". Памфилова не исключила, что иск будет подан в четверг.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ проходило с 25 июня по 1 июля, сегодня был финальный день. Россияне проявили гражданскую активность. В среднем явка избирателей по стране составила около 65%.

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Автор: Илья Романович
#суд #памфилова #Голосование2020

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