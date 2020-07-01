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 Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства

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Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

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21:08   1 Июля 2020
Общество

Более трех тысяч россиян проголосовали по поправкам в Киргизии

Более трех тысяч россиян проголосовали по поправкам в Киргизии

Голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось в Киргизии. В нем приняли участие 3,2 тысячи россиян. За предложенные поправки проголосовали 2875 человек.

Отмечается, что избирательные участки в Бишкеке, областном центре Ош и городах Кант и Каракол работали сегодня с 08:00 до 20:00.

Из-за проведения голосования консульский отдел в российском посольстве в Бишкеке и генконсульство в Оше были закрыты.

Голосование по поправкам к Конституции также прошло во всех регионах России. По данным ЦИК, общая явка превысила 60%, что отражает заинтересованность населения предложенными изменениями.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #конституция #Голосование2020

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