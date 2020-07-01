Более трех тысяч россиян проголосовали по поправкам в Киргизии

Голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось в Киргизии. В нем приняли участие 3,2 тысячи россиян. За предложенные поправки проголосовали 2875 человек.

Отмечается, что избирательные участки в Бишкеке, областном центре Ош и городах Кант и Каракол работали сегодня с 08:00 до 20:00.

Из-за проведения голосования консульский отдел в российском посольстве в Бишкеке и генконсульство в Оше были закрыты.

Голосование по поправкам к Конституции также прошло во всех регионах России. По данным ЦИК, общая явка превысила 60%, что отражает заинтересованность населения предложенными изменениями.