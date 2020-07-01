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Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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21:08   1 Июля 2020
Общество

Завершена расшифровка данных московского электронного голосования

Завершена расшифровка данных московского электронного голосования

Специалисты выяснили результата онлайн-плебисцита по нововведениям в Основной закон России среди московских избирателей.

Положительно проголосовали с помощью механизма "Мобильный избиратель" 62,33%, а против выступили 37,67% участвующих. Подобную систему также использовали в Нижнем Новгороде. Информации по очному голосованию пока нет. В настоящий момент все столичные избирательные участки закрыты и ведется подсчет голосов.

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова заметила что такая система позволяет находиться в любом месте и несмотря на это быть активными гражданами своей страны. Сама она также выбрала ДЭГ в качестве средства участия.

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Автор: Ирина Большунова
#москва #поправки #Голосование2020

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