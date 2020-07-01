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Жители Северной Осетии одобрили поправки к Конституции на 90%

 Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства

Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

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21:07   1 Июля 2020
Общество

Центризбирком опубликовал результаты голосования после обработки 25% протоколов

Центризбирком опубликовал результаты голосования после обработки 25% протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала 25% протоколов голосования по поправкам к Конституции.

На данный момент за изменения в Основной закон страны проголосовали 73,24% россиян, против — 25,8% жителей страны. Официальные данные предоставил ЦИК по РФ.

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и завершилось 1 июля. По данным Центризбиркома, россияне показали высокую явку, которая объясняется растянутостью процесса на несколько дней.

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Автор: Борис Нестеров
#поправки #конституция #Голосование2020

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