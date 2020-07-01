Центризбирком опубликовал результаты голосования после обработки 25% протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала 25% протоколов голосования по поправкам к Конституции.

На данный момент за изменения в Основной закон страны проголосовали 73,24% россиян, против — 25,8% жителей страны. Официальные данные предоставил ЦИК по РФ.

Голосование по поправкам к Конституции началось 25 июня и завершилось 1 июля. По данным Центризбиркома, россияне показали высокую явку, которая объясняется растянутостью процесса на несколько дней.