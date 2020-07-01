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Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

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21:03   1 Июля 2020
Общество

В Марий Эл поправки в Конституцию РФ поддержали 97,7% граждан

В Марий Эл поправки в Конституцию РФ поддержали 97,7% граждан

Поправки в Конституцию РФ поддержали 97,7% жителей Марий Эл. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия РФ.

Голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Отать голоса онлайн могли жители Москвы и Нижегородской области. ЦИК сообщил, что в Марий Эл за поправки в Основной закон проголосовали 97,7% избирателей.

Эксперты сообщают, что процедура проходила с соблюдением все правил безопасности, а также голосование было демократичным и прозрачным. В Москве отмечается рекордная явка. Председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила это тем, что голосование получилось растянутым.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #конституция #Голосование2020

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