Милонов: Запад поручил оппозиции любой ценой обесценить итоги голосования

Вся эта ложь и провокации, связанные с прошедшем голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ, нужны тем, кто видит, что абсолютное большинство россиян поддерживают эти поправки, и кого это не устраивает.

Об этом заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов, обсуждая с Федеральным агентством новостей голосование по изменению российской Конституции.

По словам Милонова, провокации, которые в последние дни устраивает российская оппозиция, все эти тиражируемые ею фейки и ложь о голосовании нужны врагам России, на содержании у которых находятся наши оппозиционеры.

«Раздувание лжи по поводу голосования и создание фейков выгодны прежде всего тем, кто понимает, что абсолютное большинство россиян готово поддержать предложенные поправки в основной закон. Такие данные приводят независимые социологические службы, — подчеркнул парламентарий. — Естественно, Запад это не устраивает, поэтому борьба продолжается. Установка от западных кураторов нашей оппозиции — во что бы то ни стало делегитимизировать голосование, даже с учетом того, что все видят истинную картину».

При этом Милонов обратил внимание участников обсуждения, что жалобы на организацию голосования, если и были, то носили единичный характер, все выявленные нарушения процесса голосования быстро устранялись. Даже иностранные наблюдатели признают, что референдум организован нормально и большинство россиян приняли в нем участие.

«Везде присутствуют наблюдатели. Поэтому просто физически невозможно объявить процесс голосования нелегитимным, ведь наблюдатели видят, что там реально происходит, — подчеркнул депутат. — Вот оппозиции и приходится создавать фейки, постановочные вещи, придумывать любые события, по которым можно хотя бы косвенно сделать вывод, что с голосованием что-то не то».

Целью оппозиции было не только помешать россиянам сейчас использовать свое право на свободное волеизъявление, но и «обкатать» технологии провоцирования протестов, сделав таким образом «задел на будущее», а именно на предстоящий единый день голосования в сентябре, добавил Милонов.