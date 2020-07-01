Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Член ОП РФ: материалы "Голоса" о поправках к Конституции имели только негативный характер

Член ОП РФ: материалы "Голоса" о поправках к Конституции имели только негативный характер

 Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования

Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Член ОП РФ: материалы "Голоса" о поправках к Конституции имели только негативный характер

Член ОП РФ: материалы "Голоса" о поправках к Конституции имели только негативный характер

 Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования

Лущ: Белоруссия может применить опыт РФ в проведении безопасного голосования
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
21:58   1 Июля 2020
Россия

Милонов: Запад поручил оппозиции любой ценой обесценить итоги голосования

Милонов: Запад поручил оппозиции любой ценой обесценить итоги голосования

Вся эта ложь и провокации, связанные с прошедшем голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ, нужны тем, кто видит, что абсолютное большинство россиян поддерживают эти поправки, и кого это не устраивает.

Об этом заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов, обсуждая с Федеральным агентством новостей голосование по изменению российской Конституции.

По словам Милонова, провокации, которые в последние дни устраивает российская оппозиция, все эти тиражируемые ею фейки и ложь о голосовании нужны врагам России, на содержании у которых находятся наши оппозиционеры.

«Раздувание лжи по поводу голосования и создание фейков выгодны прежде всего тем, кто понимает, что абсолютное большинство россиян готово поддержать предложенные поправки в основной закон. Такие данные приводят независимые социологические службы, — подчеркнул парламентарий. — Естественно, Запад это не устраивает, поэтому борьба продолжается. Установка от западных кураторов нашей оппозиции — во что бы то ни стало делегитимизировать голосование, даже с учетом того, что все видят истинную картину».

При этом Милонов обратил внимание участников обсуждения, что жалобы на организацию голосования, если и были, то носили единичный характер, все выявленные нарушения процесса голосования быстро устранялись. Даже иностранные наблюдатели признают, что референдум организован нормально и большинство россиян приняли в нем участие.

Милонов: Запад поручил оппозиции любой ценой обесценить итоги голосования

«Везде присутствуют наблюдатели. Поэтому просто физически невозможно объявить процесс голосования нелегитимным, ведь наблюдатели видят, что там реально происходит, — подчеркнул депутат. — Вот оппозиции и приходится создавать фейки, постановочные вещи, придумывать любые события, по которым можно хотя бы косвенно сделать вывод, что с голосованием что-то не то».

Целью оппозиции было не только помешать россиянам сейчас использовать свое право на свободное волеизъявление, но и «обкатать» технологии провоцирования протестов, сделав таким образом «задел на будущее», а именно на предстоящий единый день голосования в сентябре, добавил Милонов.

«При этом, как мы видим, все эти провокаторы сами нарушают закон — не только административное, но и уголовное законодательство, поскольку их деятельность — это прямое препятствование волеизъявлению граждан, — подчеркнул он. — Пытаясь помешать гражданам независимо голосовать, эти провокаторы пытаются лишить людей их конституционных прав и свобод».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #оппозиция #провокация #политика #поправки #милонов #общество #конституция #голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...