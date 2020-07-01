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20:56   1 Июля 2020
Общество

ЦИК сообщил, что за поправки к Конституции проголосовали 86,52% крымчан

ЦИК сообщил, что за поправки к Конституции проголосовали 86,52% крымчан

Изменения в Основной закон одобрили 86,52% жителей Крыма. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия РФ. Против поправок выступили 13,48% граждан.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки были оборудованы с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Центризбирком сообщил, что в Крыму за поправки проголосовали 86,52% жителей региона. Против изменений — 13,48% избирателей.

Голосование прошло максимально открыто, демократично и без нарушений, сообщают эксперты. Рекордная явка зафиксирована в Москве. Председатель ЦИК Элла Памфилова объяснила это тем, что граждане могли выбрать любое удобное время чтобы отдать голос по поправкам.

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Автор: Яна Либерман
#поправки #конституция #Голосование2020

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