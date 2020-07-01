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Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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21:05   1 Июля 2020
Россия

Петербургские УИКи закрывались на последнем дыхании

Петербургские УИКи закрывались на последнем дыхании

В Петербурге завершилось продолжавшееся с 25 июня голосование по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации. Корреспондент информагентства «Политика сегодня» застал завершение голосования в лицее №214, где расположен УИК №2200.

«Последние минуты все на последнем дыхании, но рады, что все заканчивается. Люди шли, явка также немного выше, чем обычно», — передает корреспондент издания слова сотрудников избиркома.

Также отмечается, что на этом избирательном участке, где зарегистрированы всего 1,5 тысячи избирателей, были соблюдены все меры предосторожности, чтобы обезопасить избирателей от коронавируса. Никаких нарушений не зафиксировано.

Напомним, голосование по изменению российской Конституции продолжалось неделю – с 25 июня по 1 июля. По предварительным данным ЦИК, явка избирателей в Санкт-Петербурге превысила 70 процентов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #поправки #общество #конституция #голосование2020

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