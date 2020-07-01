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Жители Северной Осетии одобрили поправки к Конституции на 90%

 Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства

Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ
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20:43   1 Июля 2020
Политика

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Около 93% жителей Санкт-Петербурга проголосовали за внесение поправок в Основной закон Российской Федерации, порядка 6% выступили против.

Первые данные о результатах волеизъявления петербуржцев обнародовала Центральная избирательная комиссия РФ. Некоторое время назад организация приступила к обнародованию итогов голосования по нововведениям к Конституции России, чтобы сделать процесс наиболее открытым. Соответствующее заявление сделал Николай Булаев.

Общероссийское голосование по Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Такое распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "Царьград".

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Автор: Ирина Большунова
#санкт-петербург #политика #Голосование2020

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