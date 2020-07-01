Около 93% жителей Санкт-Петербурга проголосовали за внесение поправок в Основной закон Российской Федерации, порядка 6% выступили против.

Первые данные о результатах волеизъявления петербуржцев обнародовала Центральная избирательная комиссия РФ. Некоторое время назад организация приступила к обнародованию итогов голосования по нововведениям к Конституции России, чтобы сделать процесс наиболее открытым. Соответствующее заявление сделал Николай Булаев.

Общероссийское голосование по Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Такое распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, сообщает телеканал "Царьград".