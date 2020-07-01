Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Большинство жителей Дагестана поддержали внесение изменений в Конституцию России. Об этом стало известно в среду, 1 июля, после подсчета голосов по результатам общероссийского голосования.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, 88,32% избирателей Дагестана проголосовали за поправки к Основному закону страны. Против высказались всего 11,68%.

Ранее международный эксперт из Германии Гуннар Линдеманн назвал "прозрачным и демократичным" голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, которое прошло в Крыму.