Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Жители Северной Осетии одобрили поправки к Конституции на 90%

Жители Северной Осетии одобрили поправки к Конституции на 90%

 Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства

Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
Жители Северной Осетии одобрили поправки к Конституции на 90%

Жители Северной Осетии одобрили поправки к Конституции на 90%

 Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства

Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ
Трамп признался, что его все больше злит Китай

Трамп признался, что его все больше злит Китай

 США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план

США выведут военных из Германии: Трамп утвердил план
20:41   1 Июля 2020
Политика

Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Большинство жителей Дагестана поддержали внесение изменений в Конституцию России. Об этом стало известно в среду, 1 июля, после подсчета голосов по результатам общероссийского голосования.

По информации Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ, 88,32% избирателей Дагестана проголосовали за поправки к Основному закону страны. Против высказались всего 11,68%.

Ранее международный эксперт из Германии Гуннар Линдеманн назвал "прозрачным и демократичным" голосование по внесению изменений в Конституцию РФ, которое прошло в Крыму.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#дагестан #Голосование2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...