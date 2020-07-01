Более 83,87% жителей Татарстана одобрили поправки в Конституцию РФ

За поправки к Конституции России проголосовали 83,87% избирателей Татарстана, против высказались 16,13% жителей.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. Недавно завершилось голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Уже обработано около 20% бюллетеней. В Москве началась работа по расшифровке электронного голосования, в котором приняли участие жители Москвы и Нижегородской области, более миллиона россиян голосовали в электронном формате.