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Жители Северной Осетии одобрили поправки к Конституции на 90%

 Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства

Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ
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20:37   1 Июля 2020
Общество

Более 83,87% жителей Татарстана одобрили поправки в Конституцию РФ

Более 83,87% жителей Татарстана одобрили поправки в Конституцию РФ

За поправки к Конституции России проголосовали 83,87% избирателей Татарстана, против высказались 16,13% жителей.

Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. Недавно завершилось голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. Уже обработано около 20% бюллетеней. В Москве началась работа по расшифровке электронного голосования, в котором приняли участие жители Москвы и Нижегородской области, более миллиона россиян голосовали в электронном формате.

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Автор: Руслан Неглинный
#поправки #конституция #Голосование2020

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