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 Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства

Памфилова: ЦИК подаст в суд на партийного функционера за оскорбление чести и достоинства
Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

 Почти 89% дагестанцев поддержали поправки к Конституции РФ

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20:35   1 Июля 2020
Общество

ЦИК сообщил, что 84,82% жителей Волгоградской области поддержали поправки

ЦИК сообщил, что 84,82% жителей Волгоградской области поддержали поправки

Жители Волгоградской области на 84,82% поддержали поправки к Конституции Российской Федерации. Информацией поделились официальные представители Центральной избирательной комиссии.

Согласно предварительным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией, дополнения в Основной закон Российской Федерации в Волгоградской области поддержали 84,82% избирателей и 14,55% высказались против.

Международный эксперт из Германии Гуннар Линдеманн посетил Крым для наблюдения за проведением голосования. По его словам, в республике прошло прозрачное избирательное мероприятие. Процесс был качественно и демократично организован, заявил он.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #поправки #конституция #Голосование2020

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