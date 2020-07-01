ЦИК сообщил, что 84,82% жителей Волгоградской области поддержали поправки

Жители Волгоградской области на 84,82% поддержали поправки к Конституции Российской Федерации. Информацией поделились официальные представители Центральной избирательной комиссии.

Согласно предварительным данным, опубликованным Центральной избирательной комиссией, дополнения в Основной закон Российской Федерации в Волгоградской области поддержали 84,82% избирателей и 14,55% высказались против.

Международный эксперт из Германии Гуннар Линдеманн посетил Крым для наблюдения за проведением голосования. По его словам, в республике прошло прозрачное избирательное мероприятие. Процесс был качественно и демократично организован, заявил он.