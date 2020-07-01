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Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

Более 93% петербуржцев выступили за поправки к Конституции РФ - ЦИК

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20:33   1 Июля 2020
Политика

Наблюдатели заподозрили активиста Идрисова в употреблении наркотиков

Наблюдатели заподозрили активиста Идрисова в употреблении наркотиков

Оппозиционный активист Динар Идрисов, ворвавшийся вечером 1 июля на избирательный участок незадолго до окончания голосования по поправкам к Конституции, мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Об этом рассказали наблюдатели, работающие на участке №1622 в Санкт-Петербурге. По их словам, Идрисов ворвался на избирательный участок и начал громко кричать что-то непонятное, а после заперся в одной из комнат, передают "Невские новости".

Однако ситуацию вскоре удалось взять под контроль. Участок продолжил работать в штатном режиме.

На данный момент Центризбирком обработал 20% протоколов. По предварительным данным, за принятие поправок проголосовали 72,14% граждан, против высказались 26,89%. По состоянию на 20:00 средняя явка по стране составила 64,99%.

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Автор: Кристина Мокроусова
#санкт-петербург #наркотики #Голосование2020

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