Турецкие военные продолжают оккупацию сирийского Идлиба, пользуясь при этом поддержкой местных террористических группировок.

Комиссар Яррик в новой статье для Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что Анкара продолжает реализацию плана по превращению севера Сирии в свою колонию. Запрещенной в РФ террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам" при непосредственном участии турецких военных советников был сформирован оперативный штаб под названием "Явная победа" ("Фатх Аль-Мубин").

Отмечается, что благодаря усилиям Турции боевики в Идлибе перегруппировались, усилили свои оборонительные позиции и опорные пункты. Турецкая сторона при этом не стеснялась им помогать поставками строительных материалов, вооружений, техники и боеприпасов.