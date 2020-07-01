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20:24   1 Июля 2020
Армия

Яррик: Турция колонизирует Идлиб с помощью террористов

Яррик: Турция колонизирует Идлиб с помощью террористов

Турецкие военные продолжают оккупацию сирийского Идлиба, пользуясь при этом поддержкой местных террористических группировок.

Комиссар Яррик в новой статье для Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что Анкара продолжает реализацию плана по превращению севера Сирии в свою колонию. Запрещенной в РФ террористической организацией "Хайят Тахрир аш-Шам" при непосредственном участии турецких военных советников был сформирован оперативный штаб под названием "Явная победа" ("Фатх Аль-Мубин").

Отмечается, что благодаря усилиям Турции боевики в Идлибе перегруппировались, усилили свои оборонительные позиции и опорные пункты. Турецкая сторона при этом не стеснялась им помогать поставками строительных материалов, вооружений, техники и боеприпасов.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #идлиб #турция

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