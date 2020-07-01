Член СПЧ сообщил о попытках подорвать легитимность голосования по поправкам к Конституции

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод рассказал о несостоявшихся попытках подорвать легитимность голосования по поправкам к Конституции страны.

Общероссийское волеизъявление по вопросу внесения изменений в Основной закон прошло без серьезных проблем, заметил он. По словам члена СПЧ, попытки дестабилизировать ситуацию имели место, однако завершились безуспешно.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России изначально было назначено на 22 апреля, однако 25 марта глава РФ Владимир Путин перенес его из-за пандемии коронавируса. В результате голосование началось 25 июня и продлилось неделю. Сегодня основной и последний день плебисцита.