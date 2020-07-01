Памфилова назвала "достойной" явку на голосовании по поправкам к Конституции

Явка на голосование по поправкам оказалась "очень достойной". Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Глава ЦИК заметила, что явка оказалась "достойной" после закрытия участков для голосования на большей части страны, ведь УИКи работали до 20 часов по местному времени. Теперь участки открыты лишь в Калининградской области. Ранее в ЦИК явку по голосованию также назвали рекордной.

Голосование по поправкам к Основному закону страны проходило в течении недели с 25 июня по 1 июля.